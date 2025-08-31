Adıyaman'da Havuzda Düşen 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da Havuzda Düşen 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Adıyaman'da serinlemek için havuza giden 15 yaşındaki Fayyad C., düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da serinlemek için havuza giden 15 yaşındaki Fayyad C., ayağının kayması sonucu düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında faaliyet gösteren bir yüzme havuzunda meydana geldi. Serinlemek için havuza giden Fayyad C., dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonucu yaralanan çocuk için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
