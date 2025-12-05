Adana'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 4 ton etil alkol ele geçirildi

Adana'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonunda 4 ton etil alkol ve 12 milyon TL değerinde 31 adet çek ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 milyon 960 bin TL değerinde suçtan elde edilen altına el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde birçok adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı, 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait evlerde ve arabalarda yapılan arama çalışmalarında 4 ton 135 litre etil alkol, 900 litre kaçak alkollü içki, 603 adet alkol aroma kiti ele geçirildi. Operasyonda alkollerin yanı sıra farklı kişilere ait 39 adet tapu senedi, 12 milyon 575 bin TL değerinde 31 adet çek, 454 bin TL değerinde 7 adet senet, 1 ruhsatsız tabanca ve 65 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen, şüphelilere ait 2 milyon 960 bin TL değerinde altına ve 35 bin 100 TL'e paraya el konuldu.

Operasyonda yakalanan 17 şüpheliye ise adli işlem yapıldı. - ADANA