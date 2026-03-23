Haberler

Trafikte bıçakla dehşet yaşatan baba-oğula 363 bin TL ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Seyhan ilçesinde bir tır şoförü ve oğlu, trafikteki bir sürücüyle tartıştıktan sonra bıçakla saldırıda bulundu. Olayın ardından baba ve oğula toplamda 363 bin TL para cezası kesildi.

Olay, Seyhan ilçesi bağlı Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte çıkan tartışmanın ardından tır şoförü Mehmet Necmi Z., sürücüsü ile tartıştığı otomobilin önünü kesti. Tırdan inen sürücünün oğlu Mehmetcan Z., bıçakla otomobile zarar verdi. Olay anı ise otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Şubesi ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde baba ve oğlu, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yakalandı. Mehmetcan Z.'in kavga sırasında elinde bulunan bıçakta ele geçirildi.

Tır sürücüsü Mehmet Necmi Z.'ya 183 bin TL, oğlu Mehmetcan Z.'ye 180 bin TL olmak üzere toplam 363 bin TL para cezası kesildi. Sürücü Mehmet Necmi Z.'in ehliyetine 2 ay el konulurken, aracı da 2 ay trafikten men edildi. Baba ve oğlunun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'la ilgili yeni gelişme
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı

Trump'ın sözleri havada kaldı! Son zamanların en ağır saldırısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Sanat dünyasından "ateşin bol olsun" diyen biri var
''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı

''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' dedi, idolünü açıkladı
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
LGS başvuruları başladı

Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber geldi
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Sanat dünyasından "ateşin bol olsun" diyen biri var
Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar

Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar
Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı

İşte Ramazan Bayramı bilançosu! Bu sefer bir ilk yaşandı