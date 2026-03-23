Trafikte bıçakla dehşet yaşatan baba-oğula 363 bin TL ceza

Adana'da trafikte önünü kestikleri otomobilin sürücüsüne bıçakla dehşet yaşatan tır şoförü baba ile oğluna toplam 363 bin TL para cezası kesildi.

Olay, Seyhan ilçesi bağlı Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte çıkan tartışmanın ardından tır şoförü Mehmet Necmi Z., sürücüsü ile tartıştığı otomobilin önünü kesti. Tırdan inen sürücünün oğlu Mehmetcan Z., bıçakla otomobile zarar verdi. Olay anı ise otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Şubesi ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde baba ve oğlu, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yakalandı. Mehmetcan Z.'in kavga sırasında elinde bulunan bıçakta ele geçirildi.

Tır sürücüsü Mehmet Necmi Z.'ya 183 bin TL, oğlu Mehmetcan Z.'ye 180 bin TL olmak üzere toplam 363 bin TL para cezası kesildi. Sürücü Mehmet Necmi Z.'in ehliyetine 2 ay el konulurken, aracı da 2 ay trafikten men edildi. Baba ve oğlunun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ADANA

