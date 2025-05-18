Adana'da Şampiyonluk Kutlamasında Kavga: Galatasaray ve Adana Demirspor Taraftarları Çatıştı

Adana'da Şampiyonluk Kutlamasında Kavga: Galatasaray ve Adana Demirspor Taraftarları Çatıştı
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Adana'da Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlaması esnasında Adana Demirspor taraftarları arasında çıkan kavgada bir kişi feci şekilde darbedildi. Olay, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda yaşandı.

Adana'da şampiyonluk kutlamasında olay: Adana Demirspor taraftarları ile Galatasaraylılar birbirine girdi

ADANA - Adana'da Galatasaray taraftarları 25. şampiyonluğu kutladığı sırada Adana Demirspor taraftarı bir grup küfürlü sloganlar atınca kavga çıktı.

İddiaya göre, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda takımlarının şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray taraftarlarının yanına gelen bir grup Adana Demirspor taraftarı küfürlü sloganlar attı. İki grup arasında yaşanan atışmalar devam edince kavga çıktı. Galatasaray taraftarları diğer gruba saldırdı. Onlarca taraftarın ortasında kalan bir kişi, feci şekilde darbedildi.

Kentin farklı noktalarında Adana Demirsporlu olduğu ileri sürülen şahıslar, tek başlarına yakaladıkları bazı Galatasaraylı taraftarları darbetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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