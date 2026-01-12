Haberler

Parfümleri önce kokladılar sonra çaldılar

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir markete giren iki şahıs, parfüm koklayıp çaldıkları anlarla güvenlik kameralarına yakalandı. İş yeri sahibi, hırsızların genelde kozmetik ürünlerini hedef aldığını belirtti.

Adana'da 2 şüpheli kokladıktan sonra parfümleri çalması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. İş yeri sahibi hırsızların genelde parfüm çaldığını belirterek, "Bizim hırsızlar kaliteli" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Levent Caddesindeki bir markete giren hırsızlar bir süre raflardaki parfümlere baktı. Daha sonra parfümü eline sıkan bir şüpheli kokladıktan sonra beğendiği parfümü aldı. Şüphelilerden biri parfümü montunun cebine koyarken, diğeri parfümü pantolonunun içine koyup marketten ayrıldı. Bu anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Parfümlerin eksik olduğunu fark eden çalışanlar durumu iş yeri sahibi Abdullah Şengil'e bildirdi. Şengil güvenlik kamerasına baktığında iki kişinin parfümü çaldığını belirledi. Şengil kayıtları polise vererek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 2 şüpheliyi yakaladı.

İş yerinde benzer olayların sık sık yaşandığını belirten Abdullah Şengil, hırsızların özellikle kozmetik ürünlerini hedef aldığını söyledi. Duruma esprili bir dille tepki gösteren Şengil, "Sürekli hırsızlık oluyor. İlginç olan, sadece kozmetik ürünlerini çalıyorlar. Bizim hırsızlar kaliteli hırsızlar" diye konuştu. - ADANA

