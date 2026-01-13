Haberler

Parfüm hırsızları adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Parfüm hırsızları adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir markette parfüm çalarken güvenlik kameralarına yakalanan iki kişi, 'Hoşumuza gitti, o yüzden aldık' diyerek suçlarını itiraf etti. Mahkeme, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Adana'da kokladıktan sonra parfümleri çalan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, "Hoşumuza gitti, o yüzden aldık" dedikleri öğrenildi.

Olay, 11 Ocak günü Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, İ.T. (20) ve arkadaşı S.U. (20), bir markete girip raflardaki parfümlere baktı. Şüpheliler parfümü ellerine sıkıp önce koklayıp ardından çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Parfümlerin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi Abdullah Şengil, durumu polise bildirdi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde söz konusu şüpheliler Levent Caddesi'nde yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde çaldıkları parfümler de ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda her iki şüphelinin de, "Hoşumuza gitti, o yüzden aldık. Pişmanız" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. ve S.U. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu