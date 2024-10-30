Üye Girişi
Haberler

Adana'da Marketten Ayçiçek Yağı Hırsızlığı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir hırsız, marketten 2 şişe ayçiçek yağını pantolonunun içine sokarak çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Market sahibi, son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığını belirtti.

Ayçiçek yağını pantolonunun içine sokarak böyle çaldı

Şüphelinin ayçiçek yağını çalması ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

ADANA - Adana'da bir markete müşteri gibi giren hırsız, 1'er litrelik 2 şişe ayçiçek yağını pantolonunun içerisine sokup çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı İboosman Caddesindeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, bisikletle markete gelen kimliği belirsiz şahıs, ayçiçek yağlarının satıldığı reyonda 80 TL'den satılan 1'er litrelik 2 şişe Ayçiçek yağını kaşla göz arasında pantolonunun içerisine soktu. Bir süre etrafta gezinen şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi marketten çıktı ve bisikletine binerek uzaklaştı.

Sayım yaparken fark edildi

Gün sonu sayım yapılırken yağların eksik olduğunu fark eden çalışanlar güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikleri sırada yağların çalındığını fark etti. Market sahibi ise şikayetçi olmadı.

"Hırsızlık olayları arttı"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan market sahibi Sedat Karakaya, "Adam gelip Ayçiçek yağlarını pantolonun içerisine koyuyor. Son zamanlarda bu tarz hırsızlık olayları artarak yaşanmaya başladı. Daha öncesinde de yine hırsızlık olmuştu ve polise şikayette bulunmuştuk. Genelde diş macunu, şampuan, kaşar peyniri ve Ayçiçek yağı hırsızlığı oluyor" diye konuştu.

"Bu duruma çözüm bulunmalı"

Geçen hafta da bir kişinin Antep fıstığı çaldığını söyleyen Karakaya, "Bu hırsızlar ürünleri çalıp başka yerde satıyorlar. Kendileri kullanmıyor. Yakaladığımız, polise teslim ettiğimiz hırsızlarda oldu. Yakaladığımızda pişman olduğunu söylüyor ama çözüm bulamıyoruz. Bir yağ, kaşar peyniri çok pahalı değil ama polislerin bu işe el atması gerekiyor. Şahıslar bunu meslek haline getirmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

Adana'da Marketten Ayçiçek Yağı Hırsızlığı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa

Yerel Haberler Ayçiçek Yağı Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Adana

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı

 İspanya'yı sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkesini sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

Ahmet Özer'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaip Kandili ne zaman? Diyanet takvimi! MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü? ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde? Masterchef 30 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE | 30 Ekim maçlarını şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ZTK maçları izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? BİM 30 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 30 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.