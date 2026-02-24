Haberler

Adana'da silahlı kuyumcu soygunu

Adana'da silahlı kuyumcu soygunu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kuyumcuda kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı soygun gerçekleştirildi. Şüpheli, altın bilezikleri alarak kaçarken olay anında tabancayla ateş etti.

Adana'da kimliği tespit edilemeyen bir kişi kuyumcuda silahlı soygun gerçekleştirdi. 4 bilezik çalan şüpheli kayıplara karıştı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, silahlı bir şüpheli Y.K.'nın kuyumcu dükkanına girdi. İçeri giren şüpheli tabancayı Y.K.'ya doğrultup altınları istedi. Şüpheli 4 altın bileziği aldı. Ardından işyerinin kapısının kilitlenmesi üzerine şüpheli tabanca ile ateş açıp camı kırdı. Kırılan yerden çıkan şüpheli, bu sırada kurusıkı tabancadan bozma olan silahının parçalarını yere düşürdü. Arkasına bakmadan kaçan şüpheli otomobiline binerek bölgeden ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay yeri inceleme polisi çalışırken çevredeki vatandaşların merakla izlemesi dikkat çekti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu

Fener taraftarına şampiyonluk yolunda çok kötü haber