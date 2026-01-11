Haberler

Adana'da 3 bin 264 kaçak ilaç ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, insan sağlığını tehlikeye atan 3 bin 264 kaçak ilaç ve 253 tıbbi cihaz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da yapılan operasyonda aralarında antibiyotik ve ağrısı kesicilerinde bulunduğu 3 bin 264 kaçak ilaç ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, insan sağlığını tehlikeye sokan düzgün muhafaza edilmeyerek kaçak ilaç satışı yapan A.A.'ın adresine operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda evde düzgün şekilde muhafaza edilmemiş ve kaçak satış yapıldığı belirlenen ilaçlara el konuldu. Aralarında ağrısı kesici ve antibiyotiklerinde bulunduğu 3 bin 264 ilaç ele geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine ilaçlar imha edilmek üzere teslim edildi. Ayrıca ilaçların yanı sıra 253 tıbbi cihaz da ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına A.A.'ya adli işlem yapıldı. - ADANA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

