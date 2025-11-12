Adana'da İnşaat Dolandırıcılığı Şebekesi Çökertildi

Adana merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda, 12 inşaat firmasını "uygun fiyata demir satma" vaadiyle dolandıran şebeke çökertildi. Aralarında elebaşlarının da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı, 22'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda müteahhidin "uygun fiyata inşaat demiri satışı" vaadiyle dolandırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şebekenin Y.G. (37), A.B. (33) ve A.C. (53) liderliğinde 26 paravan şirket kurarak dolandırıcılığı organize ettiği ortaya çıktı. Şüphelilerin bu şirketler üzerinden 12 farklı inşaat firmasını toplam 19 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

4 Kasım'da Adana merkezli 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Polis, şüphelilerin para trafiğini gizlemek için kurdukları 26 paravan şirketin hesaplarında 1 milyar 815 milyon 435 bin TL'lik işlem hacmi tespit etti. Bu şirketlerin banka hesaplarına ve ticaret sicillerine tedbir konuldu. Ayrıca şüphelilere ait 111 banka hesabına bloke konulurken, 22 lüks otomobile de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 kişi serbest bırakıldı. Aralarında elebaşlarının da olduğu 47 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 22'si tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA