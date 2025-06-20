Adana'da Denizde Boğulma Olayı: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denize giren iki kardeşten biri boğularak yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denize giren iki kardeşten biri boğuldu, durumu ağır olan küçük kardeşin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, öğle saatlerinde Yumurtalık sahilinde meydana geldi. Denize giren 16 yaşındaki Ali Ç. ile 14 yaşındaki kardeşi Ege Ç., bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen müdahale ederek iki kardeşi sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sahilde yapılan ilk müdahalelere rağmen Ali Ç. kurtarılamadı. Durumu ağır olan kardeşi Ege Ç. ise Yumurtalık Devlet Hastanesi'nden Ceyhan'a, ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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