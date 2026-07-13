Haberler

Adana'da daireler için 'çifte satış' iddiası

Adana'da daireler için 'çifte satış' iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 2016'da inşaatına başlanan apartmanlardaki dairelerin birden fazla kişiye satıldığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mağdurlar, müteahhit İ.D.'nin cezalandırılmasını talep etti.

Adana'da 2016 yılında yapımına başlanan apartmanlardaki bazı dairelerin birden fazla kişiye satıldığı iddiasıyla açılan davada ilk duruşma görüldü. Mağdurlar, hakim karşısına çıkan sanığın cezalandırılmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, müteahhit İ.D., 2016 yılında Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa, Aydınlar ve Mithatpaşa mahalleleri ile Çukurova ilçesindeki Yüzüncüyıl Mahallesi'nde apartman inşaatlarına başladı. İddiaya göre İ.D., inşaat halindeki daireleri farklı kişilere sattıktan sonra şirketlerini başka kişilere devrederek kentten ayrıldı. İnşaatlar daha sonra yeni firmalar tarafından tamamlanırken, dairelerin bir kısmının yeni hak sahiplerine de satıldığı, bu nedenle çok sayıda kişinin mağdur olduğu öne sürüldü.

2016 yılında iki daire satın alan Yalçın Körkün (50), dairelerinin başkalarına da satıldığını öğrenmesi üzerine diğer mağdurlarla birlikte 2020 yılında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

"Süreç uzayınca dolandırıldığımızı anladık"

Grup adına açıklama yapan mağdurlardan Yalçın Körkün, "2016 yılında bir müteahhit ile anlaşma yaptık. Kat karşılığı yaptığı dairelerden iki daire için o günün şartlarında 300 bin TL peşin ödeme yaptım. Süreç uzayınca araştırmaya başladık. İnsanları bir araya getirince olayın boyutunun çok farklı olduğunu gördük. Dairelerin birden fazla kişiye satıldığını, tapuların iki-üç kez el değiştirdiğini öğrendik. Dolandırıldığımızı o zaman anladık" dedi.

"Dairelerde farklı kişiler oturuyor"

Körkün, "2020 yılında savcılığa şikayette bulunduk. Müteahhit ile o tarihten sonra hiç görüşmedik. Şirketlerini devretti. İnşaatları alan firmalar binaları tamamladı ancak daireleri satın alan vatandaşların hiçbiri evlerine yerleşemedi. Çünkü aynı dairelerin farklı kişilere de satıldığı ortaya çıktı. Kendisinin Ankara'da olduğunu duyduk. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Ünlü avukat gözaltında
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı

Son dönemin en büyük operasyonu! 81 ilde iki bakanlık harekete geçti
Netflix'te yeni dönem başlıyor! Alışkanlıklar tamamen değişecek

Milyonlarca abone şokta! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı

Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı
Emlak konut, Hayat Mekke projesinin Mekke ve Cidde satış ofislerini açtı!

Emlak konut, Hayat Mekke projesinin Mekke ve Cidde satış ofislerini açtı!
Jurassic Park serisiyle tanınan aktör Sam Neill hayatını kaybetti

Efsane filmin başrol oyuncusu hayatını kaybetti
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! Evlerden neler çıktı neler

Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! Evlerden neler çıktı neler
Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti

Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti