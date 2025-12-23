Haberler

Adana'da yıkım gerginliği bitti: Kepçeler yıkıma başladı

Adana'da yıkım gerginliği bitti: Kepçeler yıkıma başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Amerikan Adası olarak bilinen bölgesinde yıkım çalışmaları başladı. İmar mevzuatına aykırı olduğu belirlenen işletmelere yönelik uygulanan yıkım sürecinde gerginlikler yaşanarak, protestolar ve yangınlar çıktı.

Adana'da Amerikan Adası olarak bilinen bölgede yaşanan gerginliğin ardından yıkım çalışmaları başladı. Yıkım havadan ve karadan görüntülendi.

Yıllardır tartışma konusu olan Merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'nda yıkım süreci bugün başladı. Yapılan incelemelerde imar mevzuatına aykırı olduğu belirlenen ve özellikle 'bici bici' gibi ürünlerin satılmasıyla bilinen işletmelere verilen sürenin dolmasının ardından, ekipler sabah saatlerinden itibaren bölgeye geldi. Polis tedbirleri arasında Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kepçelerin adaya girmesiyle birlikte gerginlik başladı. Bazı esnaf yıkıma tepki gösterirken, bir vatandaş bıçakla kendine zarar vererek polis ve iş makinelerinin alana girmesini engellemeye çalıştı. Polis ekipleri, kendine zarar veren kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Bazı iş yeri sahipleri, yıkımı protesto edip iş yerlerini ateşe verdi. Çıkan yangın itfaiye ve TOMA tarafından söndürüldü. Polise direnen kişiler ise gözaltına alındı.

Yaşanan gerginliğin son bulması ve yangınların söndürülmesiyle yıkım başladı. Kepçelerin iş yerlerini yıktığı anlar havadan ve karadan görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
DEM heyeti, Bakan Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık

Bakanlıkta 1,5 saatlik görüşme! İşte DEM heyetinin ilk açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
title