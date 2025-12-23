Adana'da yıkım gerginliği bitti: Kepçeler yıkıma başladı

Adana'da Amerikan Adası olarak bilinen bölgede yaşanan gerginliğin ardından yıkım çalışmaları başladı. Yıkım havadan ve karadan görüntülendi.

Yıllardır tartışma konusu olan Merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'nda yıkım süreci bugün başladı. Yapılan incelemelerde imar mevzuatına aykırı olduğu belirlenen ve özellikle 'bici bici' gibi ürünlerin satılmasıyla bilinen işletmelere verilen sürenin dolmasının ardından, ekipler sabah saatlerinden itibaren bölgeye geldi. Polis tedbirleri arasında Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kepçelerin adaya girmesiyle birlikte gerginlik başladı. Bazı esnaf yıkıma tepki gösterirken, bir vatandaş bıçakla kendine zarar vererek polis ve iş makinelerinin alana girmesini engellemeye çalıştı. Polis ekipleri, kendine zarar veren kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Bazı iş yeri sahipleri, yıkımı protesto edip iş yerlerini ateşe verdi. Çıkan yangın itfaiye ve TOMA tarafından söndürüldü. Polise direnen kişiler ise gözaltına alındı.

Yaşanan gerginliğin son bulması ve yangınların söndürülmesiyle yıkım başladı. Kepçelerin iş yerlerini yıktığı anlar havadan ve karadan görüntülendi. - ADANA