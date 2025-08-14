Adana'da 7 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 5 milyon 141 bin TL olan 7 milyon 910 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. İki sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durumundan şüphelendiği tır ile kamyoneti durdurdu. Araçlarda yapılan arama çalışmalarında 7 milyon 910 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 5 milyon 141 bin TL olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 2 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa