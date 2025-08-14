Adana'da 7 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 7 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 5 milyon 141 bin TL olan 7 milyon 910 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. İki sürücü gözaltına alındı.

Adana'da piyasa değeri 5 milyon 141 bin TL olan 7 milyon 910 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durumundan şüphelendiği tır ile kamyoneti durdurdu. Araçlarda yapılan arama çalışmalarında 7 milyon 910 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 5 milyon 141 bin TL olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 2 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti

Yasaklı şarkı yüzünden ortalık karıştı! Kadınları kimse ayıramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı

Doğum gününde herkesin istediğinin tam tersini diledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.