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Adana'da 2 Ton 800 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Adana'da 2 Ton 800 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi
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Adana Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir ilçesindeki bir evin bahçesinde düzenlediği operasyonla 2 ton 800 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da bir evin bahçesinde 2 ton 800 litre sahte alkol ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı bir müstakil evin bahçesinde sahte alkol olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda varillerin içerisinde toplamda 2 ton 800 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili ise 1 kişi gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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