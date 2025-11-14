Adana'da 2 Milyon TL'lik Gümrük Kaçağı Peluş Oyuncak Ele Geçirildi

Adana'da KOM ekiplerince piyasa değeri 2 milyon TL olan 2 bin 605 gümrük kaçağı 'Labubu' pelüş oyuncak' ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda gümrük kaçağı oyuncaklar olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, depoya yaptığı baskında 2 bin 605 "Labubu" pelüş oyuncak ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen oyuncakların ise 2 milyon TL değerinde olduğu tespit edildi. - ADANA