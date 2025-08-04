Adana'da 17 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da 17 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yapılan bir operasyonda piyasa değeri 17 milyon 666 bin TL olan 4 milyon 840 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. İki panelvan aracında bulunan sigaralarla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı ve biri tutuklandı.

Adana'da piyasa değeri 17 milyon 666 bin TL olan 4 milyon 840 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durumundan şüphelendiği 2 panelvan aracı durdurdu. Araçlarda yapılan arama çalışmalarında toplamda 4 milyon 840 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin 17 milyon 666 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü

Şoför valizin hareket ettiğini gördü, içini açınca şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete Düşüren Olay: Parasailing yapan turist kadın havada cinsel tacize uğradı

Dehşete Düşüren Olay: Parasailing yapan turist kadın havada cinsel tacize uğradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.