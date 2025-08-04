Adana'da 17 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Adana'da yapılan bir operasyonda piyasa değeri 17 milyon 666 bin TL olan 4 milyon 840 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. İki panelvan aracında bulunan sigaralarla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı ve biri tutuklandı.
Adana'da piyasa değeri 17 milyon 666 bin TL olan 4 milyon 840 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durumundan şüphelendiği 2 panelvan aracı durdurdu. Araçlarda yapılan arama çalışmalarında toplamda 4 milyon 840 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin 17 milyon 666 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa