Adana'da 1 Milyon 200 Bin TL'lik Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Tutuklama

Adana'da 1 Milyon 200 Bin TL'lik Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Tutuklama
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Adana'da gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Adana'da 1 milyon 200 bin TL'lik kaçak sigara ele geçirildi: 2 tutuklama

ADANA - Adana'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma yaptı. Ekiplerin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Sarıçam ilçesinde şüpheli 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 20 bin 500 adet gümrük kaçağı paket sigara ele geçirildi. Kaçakçılıkta kullanılan iki araca da el konulurken, olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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