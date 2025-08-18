Adana'da 1.65 Milyon Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da kamyonetin içerisindeki kutularda, 1 milyon 650 bin gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda kamyoneti durdurdu. Kamyonetteki kutuları açan polis, piyasa değeri 6 milyon 517 bin TL olan toplam 1 milyon 650 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA