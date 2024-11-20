Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Tv8 televizyon kanalı ve EXXEN dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma içerisinde, dün akşamki Karadağ maçında ekrana gelen yasa dışı bahis reklamları haricinde geçmiş maçlardaki bahis reklamları da var.

Habertürk muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan Acun Ilıcalı, TV8 ve Eksen digital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

ACUN ILICALI YALANLAMIŞTI

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6.hafta maçında Karadağ ile karşılaşmış ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanmıştı. Maç sırasında reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapıldı. Sosyal medyada gündem olan konu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6.hafta maçında Karadağ ile karşılaşmış ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanmıştı. Maç sırasında reklam panolarında yasadışı bahis sitelerinin reklamı yapıldı.

Sosyal medyada çokça gündem olan konu hakkında Acun Ilıcalı bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, açıklamasında Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtti. Ilıcalı, "Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye'de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu'na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur" dedi.