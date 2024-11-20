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Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan Acun Ilıcalı, Tv8 televizyon kanalı ve EXXEN dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Tv8 televizyon kanalı ve EXXEN dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma içerisinde, dün akşamki Karadağ maçında ekrana gelen yasa dışı bahis reklamları haricinde geçmiş maçlardaki bahis reklamları da var.

Habertürk muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan Acun Ilıcalı, TV8 ve Eksen digital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

ACUN ILICALI YALANLAMIŞTI

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6.hafta maçında Karadağ ile karşılaşmış ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanmıştı. Maç sırasında reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapıldı. Sosyal medyada gündem olan konu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6.hafta maçında Karadağ ile karşılaşmış ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanmıştı. Maç sırasında reklam panolarında yasadışı bahis sitelerinin reklamı yapıldı.

Sosyal medyada çokça gündem olan konu hakkında Acun Ilıcalı bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, açıklamasında Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtti. Ilıcalı, "Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye'de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu'na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur" dedi.

Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHakan Demir:

GS , alelen sırt reklamı yaptı , savcılar nerede

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Buna bişey olmaz fetö den sıyrıldığı gibi bahisten de ceza almaz

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Hee anladımm bak ülkede adalet var herkese soruşturma açıyor savcılar yersen !

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Eeee , tatlı tatlı yemenin bir de acı , acı çıkarması var ... Ne oldu aga , adamların mamalarını mı kestin ? Biliyorsun pensilvanya da geberen kişide birine mamayı kesince ortalık allak bullak olmuştu .

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Haber YorumlarıErkan Can :

ülkede bu soruşturmalar neden açılıyor,dilan polat çifti neden tutuklandı sonra bi anda nasıl salıverildi.. yetkililer ve yasadışı yoldan para kazananlar var.yetkililer soruşturma açar ya tutuklattırır ve kardeş şu yasadışı kazancından accuk bana ver der. tutarda anlaşırlar ve yasadışı olan artık yasaiçi olur,yetkili(ler) de zengin olur. yıllardır izlediğimiz film

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Haber YorumlarıEmrah null:

Polatlara hiçbir şey olmayan bu ülkede Acun Ilıcalı ancak pekmez kaynatır s2i oynatır

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

çok para helal kazanılmazzzz

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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Siyah tişört ile hayat bitirdin

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