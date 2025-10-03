Ünlü dağcı, tırmanış sırasında yere çakılarak hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medyada tırmanış videolarıyla tanınan 23 yaşındaki dağcı Balin Miller, Yosemite Ulusal Parkı'nda trajik bir şekilde yaşamını yitirdi.

Ulusal Park Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Miller El Capitan'ın dik granit yüzeyine tek başına ip sistemiyle tırmanırken düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler hemen müdahale etse de genç sporcu kurtarılamadı.

Miller'ın kardeşi Dylan, onun "en çok tırmanırken hayatta olduğunu hissettiğini" söyleyerek, "Ben abisiyim ama bana hep o yol gösterdi" sözleriyle kardeşini andı.

Talihsiz kaza, Miller'ın tırmanış sırasında çantalarını zirveye çekmeye çalışırken kayalara sıkışması ve onları kurtarmaya çalıştığı sırada meydana geldi. O anlar, TikTok üzerinden yapılan canlı yayında izleyenlere yansıdı.

Annesi Jeanine Girard-Moorman, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamada, "Olağanüstü oğlum Balin'i kaybettim. Kalbim milyonlarca parçaya bölündü. Onsuz nasıl yaşayacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Alaska doğumlu Miller, kısa yaşamına rağmen dünya çapında önemli başarılara imza atmıştı. Haziran ayında McKinley Dağı'ndaki zorlu Slovak Direct rotasını 56 saatte tamamlayarak adını duyurmuş, Patagonya ve Kanada'da da dikkat çekici tırmanışlar yapmıştı.

Ünlü dağcı Clint Helander, "Son altı ayda gösterdiği başarılar, gördüğüm en etkileyici tırmanış serilerinden biri" diyerek Miller'ı andı.

Genç sporcunun ölüm haberi sonrası takipçileri sosyal medyada taziye mesajları paylaştı. Bir kullanıcı, "Çok gençti, ama hayatı dolu dolu yaşadı" derken bir diğeri, "Zirveye ulaşmıştı, hepimiz çok heyecanlanmıştık. Çok büyük haksızlık" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.