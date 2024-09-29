Üye Girişi
Haberler

ABD'de Helene Kasırgası: Can Kaybı 69'a Yükseldi

ABD'de Helene Kasırgası: Can Kaybı 69'a Yükseldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Güney Carolina, Florida, Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkileyen Helene Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a ulaştı. En fazla can kaybı, 24 ölü ile Güney Carolina'da meydana geldi. Kasırganın yol açtığı hasarın milyarlarca doları bulduğu tahmin ediliyor.

ABD'de etkili olan Helene Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi.

ABD'nin Güney Carolina, Florida, Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini vuran Helene Kasırgası'nda can kaybı arttı. Yetkililer, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a yükseldiğini belirterek, en fazla can kaybının 24 ölü ile Güney Carolina'da olduğunu ifade etti. Can kaybının artmasından endişe edilirken, kasırganın bıraktığı hasarın milyarlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. Kasırganın vurduğu eyaletlerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuzey Carolina Hava Durumu Virginia Carolina Ekonomi florida 3-sayfa Sağlık Dünya

İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurmaya başladı

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurmaya başladı

 Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

 Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, 'Sakın ellemeyin' diyerek uyardı

Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, "Sakın ellemeyin" diyerek uyardı
İnsanlar iyice çıldırdı! Elinde pankartla gezen kadın, ne istediğini herkese ilan etti

Elinde pankartla gezen genç kadın, ne istediğini herkese ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kim elendi? 29 Eylül Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu? 1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! 'Sırım gibi ne anlama gelir?' Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti! 30 Eylül Bursa Hava durumu | Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bursa'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak? 30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak? 30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });