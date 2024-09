ABD'de Helene Kasırgası: Can Kaybı 69'a Yükseldi

ABD'de etkili olan Helene Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi.

ABD'nin Güney Carolina, Florida, Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini vuran Helene Kasırgası'nda can kaybı arttı. Yetkililer, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a yükseldiğini belirterek, en fazla can kaybının 24 ölü ile Güney Carolina'da olduğunu ifade etti. Can kaybının artmasından endişe edilirken, kasırganın bıraktığı hasarın milyarlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. Kasırganın vurduğu eyaletlerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. - FLORIDA