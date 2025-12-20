Haberler

6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik yapan 9 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi: 61 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 6 ilde gerçekleştiren operasyonlarda 9 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 61 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Dolandırıcılık ve tefecilik faaliyetleriyle vatandaşların zarar görmesini engelleyerek 46 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik yapan 9 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini belirterek operasyonlarda 61 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik yapan 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftadır Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarla; hesaplarında son 2 yılda 2 Milyar 408 Milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheliyi yakaladıklarını kaydederek şunları dedi:

"Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 46'sı tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Gaziantep'te; "sahte yatırım danışmanlığı" ilanı aracılığıyla para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da; sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçerek, sahte yatırım sitelerine yönlendirip 244 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları, Diyarbakır'da; baskı, darp, cebir ve tehditle arazilerin tapularını kendi üzerlerine almaya çalıştıkları, Zonguldak'ta; sosyal medya hesapları aracılığıyla, sahte "sınavsız ehliyet" ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları ve Sivas'ta: tefecilik yaptıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge ilk defa bu kadar net konuştu: Icardi bana işaret gönderseydi...

İlk defa bu kadar net konuştu: Bana işaret gönderseydi...
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

"Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte katil için istenen ceza
Simge ilk defa bu kadar net konuştu: Icardi bana işaret gönderseydi...

İlk defa bu kadar net konuştu: Bana işaret gönderseydi...
TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında olay! "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Hesap açıp ilk tvitini attı! Söylediği 4 lider arasında Erdoğan da var
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
Süreyya Yalçın'ın doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü

Doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü
Avukat Serkan Toper: Siyasi operasyon çekiliyor

Ersoy'un linç edilmesine neden olan yorumu yaptı
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Safiye Soyman'ın güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı

Güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
title