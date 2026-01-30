İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'DMCFX.com' uzantılı internet sitesine soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'DMCFX.com' uzantılı internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesapları kullandırılarak yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti gerçekleştirildiği ve para transferleri yapılarak organize şekilde menfaat sağlandığı iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL
