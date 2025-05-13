25 Yaşındaki Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Hasan Mert Köse, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, gece saatlerinde Orhangazi'de toplu konutlar tarafında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhangazi'de daha önce Hürspor, Gençlerbirliği ve Orhangazispor formaları giyen Hasan Mert Köse'nin kullandığı motosiklet ile Halit A. (24) idaresindeki başka bir motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Ağır yaralanan Köse, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Hasan Mert Köse'nin cenazesi, işlemlerin ardından Yavuz Sultan Selim Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Murat ve Sibel Köse çiftinin iki çocuğundan biri olan Hasan Mert Köse'nin cenazesinde ailesi, yakınları ve eski takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. - BURSA