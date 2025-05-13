Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım

DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

25 Yaşındaki Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti

25 Yaşındaki Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Hasan Mert Köse, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Hasan Mert Köse, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, gece saatlerinde Orhangazi'de toplu konutlar tarafında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhangazi'de daha önce Hürspor, Gençlerbirliği ve Orhangazispor formaları giyen Hasan Mert Köse'nin kullandığı motosiklet ile Halit A. (24) idaresindeki başka bir motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Ağır yaralanan Köse, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Hasan Mert Köse'nin cenazesi, işlemlerin ardından Yavuz Sultan Selim Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Murat ve Sibel Köse çiftinin iki çocuğundan biri olan Hasan Mert Köse'nin cenazesinde ailesi, yakınları ve eski takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaş çay alım fiyatını duyurdu

Yaş çay alım fiyatı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri'ni kabul etti! Masada tek başlık var
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.