Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 bin litre kaçak akaryakıtla yakalandılar

3. Sayfa Haberleri

2 bin litre kaçak akaryakıtla yakalandılar

Denizli'de yapılan çalışmada bir minibüste 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'de yapılan çalışmada bir minibüste 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli genelinde "Akaryakıt kaçakçılığı" suçunun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, durumundan şüphelenilerek takibe alınan araç Sarayköy ilçesinde durduruldu. Yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada, her biri bin litre kapasiteli 3 adet plastik tankların içerisinde toplam 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçu" çerçevesinde adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarayköy Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title