15 bin nüfuslu ilçeye 71 milyon liralık hükümet konağı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde inşa edilen hükümet konağı büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. 15 bin nüfuslu ilçede 29 Aralık 2016'da sözleşmesi yapılan ve 2017'de yapımına başlanan bina için yaklaşık 71 milyon TL ödendi.

YENİ HÜKÜMET KONAĞI BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Kaymakamlık ve bağlı birimlerin görev yapacağı binanın inşaatı ilçede büyük tartışmalara neden oldu. Isparta Keçiborlu Hükümet Konağı'nın fotoğraflarını paylaşan çok sayıda kullanıcı "Evlerin çoğunun çatısı, sıvası bile yok", Üzücü…" gibi yorumlarda bulundu.

STARMER'İN OFİSİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Dünya siyasetine yön veren İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in başbakanlık konutunun fotoğrafını paylaşan bazı vatandaşlar ise binanın sadeliğine dikkat çekerek bu olay üzerinden Keçiborlu yapılan hükümet konağına tepki gösterdi.