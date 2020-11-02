3 polise lazer ile geçici körlük yaşatan Birmingham City kulübünün çalışanı 11 ay hapis cezası aldı
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3 polise lazer ile geçici körlük yaşatan Birmingham City kulübünün çalışanı 11 ay hapis cezası aldı

02.11.2020 20:24 | Son Güncelleme: 02.11.2020 20:28
3 polise lazer ile geçici körlük yaşatan Birmingham City kulübünün çalışanı 11 ay hapis cezası aldı

İngiliz kulübü Birmingham City'de görev alan 26 yaşındaki Nadine Thomas 3 polis memurunun gözlerine lazer tutarak polislerin geçici körlük yaşamasına sebep olduğu gerekçesiyle 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de Birmingham City, takımının 26 yaşındaki çalışanı Nadine Thomas isimli kadın iki farklı olayda 3 polis memurunun gözlerine lazer tutarak polislerin geçici körlük yaşamasına sebep olduğu gerekçesi ile 11 ay hapis cezası aldı.

Nadine, ilk olarak haziran ayında otistik olan bir çocuğa evine gitmesi için yardım eden iki polis memurunun gözlerine lazer ışığı tutarak gözlerinde geçici körlük meydana gelmesine sebep oldu.

3 polise lazer ile geçici körlük yaşatan Birmingham City kulübünün çalışanı 11 ay hapis cezası aldı

GÜVENLİK KAMERASIYLA TESPİT EDİLDİ

İkinci olay ise Ağustos ayında meydana geldi. Nadine, otobüs durağında otobüs beklerken durakta bulunan polis memurunun gözlerine lazer ışığını tutup kaçtı. Polisin gözlerinde geçici körlük meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polisler Nadine'nin kimliği tespit edip gözaltına alındı.

Yapılan üst aramasında Nadine'nin üzerinde satır bulundu. Mahkemeye çıkarılan Nadine'ye yaralama ve yaralayıcı alet bulundurma suçlarından 11 ay hapis cezasıverildi. Cezayı veren mahkeme başkanı, Nadine'nin yaptıklarının kasten adam yaralamaktan ziyade aptalca davranışlar olduğunu söyledi.

3 polise lazer ile geçici körlük yaşatan Birmingham City kulübünün çalışanı 11 ay hapis cezası aldı
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