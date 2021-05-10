3. Lig Play-Off: Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1 Ofspor: 0
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3. Lig Play-Off: Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1 Ofspor: 0

3. Lig Play-Off: Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1 Ofspor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3. Lig play off çeyrek final ikinci müsabakasında Ofspor'u 1-0 yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3. Lig play off çeyrek final ikinci müsabakasında Ofspor'u 1-0 yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Misli.com 3. Lig Play Off çeyrek final ilk karşılaşmasında deplasmanda 2-1 mağlup olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, müsabakanın rövanşında sahasında ağırladığı Ofspor karşısında Emre Gemici'nin 8. dakikada bulduğu gol ile karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bu skor ile birlikte adını yarı finale yazdıran taraf Yeşilyurt Belediyespor oldu.

Stat: Yeşiltepe

Hakemler: Cihan Aydın xx, Oğuz Terzi xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: İsmail xxx, Gökhan xx, Erçin xxx, İlker xx, Mücahit xxx, Fahri xx (Erhan dk. 85 ?), Akın xx, Ayhan xxx, Deniz xx (İzlem dk. 65 x), Emre xxx, Halil xx(Uğurcan dk. 77 x)

Ofspor: Burak x, Şeyhmus x, Buğrahan x, Fikret x (Miraç dk. 88 ?), Furkan xx, Mustafa x (Emre dk. 64 x), Batuhan x (Barış dk. 52 x), Volkan xx, Adnan x, Muhammet xx, Osman xx

Gol: Emre (dk. 9) (Yeşilyurt Bldspor)

Sarı Kartlar: Ayhan, Deniz, Halil, Erhan (Y.Belediyespor), Fikret, Batuhan, Emre (Ofspor) - MALATYA

3. Lig Play-Off: Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1 Ofspor: 0
3. Lig Play-Off: Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1 Ofspor: 0
3. Lig Play-Off: Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1 Ofspor: 0
3. Lig Play-Off: Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1 Ofspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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