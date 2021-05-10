3. Lig Play-Off: Esenler Erokspor: 2 Çatalcaspor: 1
Misli.com 3. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında Esenler Erokspor, sahasında Çatalcaspor'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Misli.com 3. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında Esenler Erokspor, sahasında Çatalcaspor'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Burak Cansız xx, Mehmet Şengül xx
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Berk Taşkın xx, Muharrem Öner xxx, Erdinç Karakaş xx, Enes Soy xxx (Hüseyin Afkan dk. 82 ?), Muammer Sarıkaya xxx (Murat Kayalı dk. 90 ?), Aziz Aksoy xx, Taygun Vurgun xx, Samet Dağlı xx (Onur Öztonga dk. 65 x), Abuzer Gaffar Toplu xx (Mert Somay dk. 65 x), Aziz Kızılgün xxx (Cenk Doğan dk. 90 ?)
Çatalcaspor: Onur Güney x, Ahmet Akyüz x, Burak Yamaç xx, Fırat Sezer xx, Kadir Mert Örentepe xx, Alihan Bel (Burhanettin Çakırefe dk. 63 x), Yasin Hatipoğlu x (Ziya Şakar dk. 52 x), Cem Şahin xx (Fatih Kara dk. 80 ?), Önder Akdağ xx, Yusuf Atasoy xxx, Mehmet Fatih Dündar x (Muhammet Yılmaz dk. 80 ?)
Goller: Enes Soy (dk. 4), Muammer Sarıkaya (dk. 87) (Esenler Erokspor), Yusuf Atasoy (dk. 54) (Çatalcaspor)
Sarı kartlar: Erdinç Karakaş, Ercüment Kafkasyalı, Aziz Aksoy (Esenler Erokspor), Ahmet Akyüz, Ziya Şakar, Burak Yamaç (Çatalcaspor) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı