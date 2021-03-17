3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Elazığ Karakoçan FK: 3
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Elazığ Karakoçan FK: 3

17.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:55
3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Elazığ Karakoçan FK: 3

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 26. haftasında Osmaniyespor FK, sahasında Elazığ Karakoçan FK'ya 3-1 mağlup oldu.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 26. haftasında Osmaniyespor FK, sahasında Elazığ Karakoçan FK'ya 3-1 mağlup oldu.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Cihan Ataş xx, Mehmet Vargün xx, Sabri Üstünel xx

Osmaniyespor FK: Mesut Balkan x, Emre Baysal xx, Halil İbrahim Cenik xx, Kerim Bölük xx, Alper Yener x (Alpay Aldemir dk. 46 x), Yavuz Koç xx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu x (Bora Yılmaz dk. 74 x), Soner Birinci x (Gencay Erten dk. 46 x), Burak Evren x, Bekir Can Kara xxx (Mertcan Dursun dk. 89 ?), Onur Kızıltaş x (Erkan Çam dk. 46 x)

Elazığı Karakoçan FK: Ömer Kavurkacı xx, Mehmet Eksik xx, Burak Altıngök xx, Muhammed Sak xxx (Burak Özbakır dk. 77 x), Kaan Güdü xxx, Ahmet Fatih Uzun xx (Ahmet Arık dk. 90 ?), Umutcan Topalcı xx (Hüseyin Fıstıkçı dk. 61 xxx), Ferhat Canlı xx, Seyit Ahmet Han xx, Batuhan Kaya xx, Burak Kavlak xx

Goller: Kaan Güdü (dk. 13), Muhammed Sak (dk. 27), Hüseyin Fıstıkcı (dk. 89) (Elazığ Karakoçan FK), Bekir Can Kara (dk. 74) (Osmaniyespor FK)

Sarı kartlar: Mesut Balkan, Emre Baysal (Osmaniyespor FK), Burak Kavlak (Elazığ Karakoçan FK) - OSMANİYE

3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Elazığ Karakoçan FK: 3
3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Elazığ Karakoçan FK: 3
3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Elazığ Karakoçan FK: 3
3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Elazığ Karakoçan FK: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Elazığ Karakoçan FK: 3 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 16:57:27. #1.14#
title