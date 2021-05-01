3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Çankaya FK: 2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Çankaya FK: 2

3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Çankaya FK: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3.Lig 1.Grupta ligin son karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Çankaya FK takımını konuk etti.

Misli.com 3.Lig 1.Grupta ligin son karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Çankaya FK takımını konuk etti. Maç konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Misli.com 3.Lig 1.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Çankaya FK takımını konuk etti. Maçta ilk yarı 0-0 sona ererken maçın ikinci yarısının hemen başında Nevşehir Belediyespor Hamza'nın kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Çankaya FK bu golün ardından beraberlik golü için yüklendiği Nevşehir Belediyespor karşında 60.dakikada Cemre Atmaca'nın golüyle maçta 1-1 eşitliği yakaladı. Bu golün ardından konuk ekip 79.dakikada İsmail Karakaş ile maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu maçın ardından Nevşehir Belediyespor ile Çankaya FK ligde kalırken Alemdağ, Kemerspor 2003, Payasspor ve Manisaspor 3.lig 1.grupta Bölgesel Amatör Lige düştü. - NEVŞEHİR

3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Çankaya FK: 2
3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Çankaya FK: 2
3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Çankaya FK: 2
3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Çankaya FK: 2
3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Çankaya FK: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Derya Yanık Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Muslera Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Çankaya FK: 2 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 17:53:25. #1.16#

title