3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Çankaya FK: 2

Misli.com 3.Lig 1.Grupta ligin son karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Çankaya FK takımını konuk etti.

Misli.com 3.Lig 1.Grupta ligin son karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Çankaya FK takımını konuk etti. Maç konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Misli.com 3.Lig 1.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Çankaya FK takımını konuk etti. Maçta ilk yarı 0-0 sona ererken maçın ikinci yarısının hemen başında Nevşehir Belediyespor Hamza'nın kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Çankaya FK bu golün ardından beraberlik golü için yüklendiği Nevşehir Belediyespor karşında 60.dakikada Cemre Atmaca'nın golüyle maçta 1-1 eşitliği yakaladı. Bu golün ardından konuk ekip 79.dakikada İsmail Karakaş ile maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu maçın ardından Nevşehir Belediyespor ile Çankaya FK ligde kalırken Alemdağ, Kemerspor 2003, Payasspor ve Manisaspor 3.lig 1.grupta Bölgesel Amatör Lige düştü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı