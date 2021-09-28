3 günde 6 binden fazla kişi başvurdu! Mansur Yavaş "Üniversite Ankara'da okunur" sözünü tuttu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Yavaş, "Üniversite Ankara'da okunur" çağrısının ardından üniversiteyi kazanarak Başkent'e gelen öğrencilerin en temel ihtiyaçlarının başında yer alan barınma sorununu da çözmek için Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını seferber etti.

Ankara'ya üniversite okumak için gelen ancak kalacak yer sorunu yaşayan öğrencilerle kayıt işlemlerinin yapıldığı Konferans Salonu'nda bir araya gelen Yavaş, "İnşallah kimseyi açıkta bırakmayacağız. Belediyenin diğer işlerini bir kenara bıraktık önceliğimiz öğrencilerimiz. Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de sizin anne ve babanızdır" dedi.

ÜÇ GÜNDE 6 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Geçici konaklama işlemleri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülürken, 3 günde 6 binden fazla başvuru yapıldı.

Gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ'de karşıladığı birçok öğrencinin dışında Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunarak Ankara'ya gelen öğrencileri Konferans Salonu'nda ağırlayarak kayıt işlemlerini yapıyor. Başkent'teki tarihi ve kültürel yerler başta olmak üzere ulaşım hakkında bilgilendirilen öğrenciler; Şefkat Evleri, kiralanan otel ve yurtlara Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla götürülerek yerleştiriliyor.

"BUNDAN SONRA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE SİZİN ANNE VE BABANIZDIR"

Konferans Salonu'nda öğrenci ve velilerle sohbet eden Yavaş, Başkent'te okumaya gelen ve barınma sorunu olan öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara'daki bütün oteller, yurtlar veya yurt olabilecek yerlerin hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Belediyemizin elinde olan yerleri de tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah kimseyi açıkta bırakmayacağız. Gençlerimizle bundan sonra da irtibatta olmaya devam edeceğiz. Çünkü belediye bir şehrin hem annesi hem de babasıdır. Anne ve babalarınız bizlere emanet etti sizleri. Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de sizin anne ve babanızdır. Sadece yurt, barınma sorunu değil bundan sonra eğitim hayatınızda da herhangi bir sıkıntı yaşarsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Biz gençlerden sadece başarı bekliyoruz. Sorun giderilinceye kadar çocuklarımızın sıkıntılarıyla ilgileneceğiz. Buradaki hiçbir arkadaşımız başka işle ilgilenmiyor. Belediyenin diğer işlerini bir kenara bıraktık önceliğimiz öğrencilerimiz."

İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021

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