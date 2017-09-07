Havran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "3. Geleneksel Seyit Onbaşı Yağlı Güreşleri"nde başpehlivanlığı Şah Ali Kurt kazandı.



Havran Kaymakamlığı ve Havran Belediyesi tarafından düzenlenen yağlı güreşler, Seyit Onbaşı Mesire Alanındaki güreş arenasında yapıldı.



24 başpehlivan, güreşler öncesinde Koca Seyit Mahallesine giderek, Çanakkale Kahramanı Seyit Çabuk'un mezarını ziyaret etti.



Kaymakam Ahmet Türköz ve Belediye Başkanı Emin Ersoy'un da katıldığı ziyarette dualar edildi ve mezara karanfiller bırakıldı. Farklı kategorilerde 152 pehlivanın rakipleriyle karşılaştığı güreşler, öğlen saatlerinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Akşam saatlerine kadar devam eden güreşlerin final karşılaşmasında Ünal Kahraman'ı yenen Şah Ali Kurt başpehlivan oldu.



Güreşleri, Türköz, Ersoy ve Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ile yaklaşık 3 bin vatandaş izledi.



Başarılı güreşçilere, ödüllerini protokol mensupları verdi. Koca Seyit heykelinden oluşan birincilik kupalarını alan pehlivanlar, vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.