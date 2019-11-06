"3. Ege Ekonomik Forumu" 13-14 Kasım'da yapılacak

06.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:18

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup öncülüğünde, "Yarın için hayal et" temasıyla düzenlenecek Ege Ekonomik Forumu, 13-14 Kasım'da İzmir'de gerçekleştirilecek.

Swissotel Büyük Efes'te iki gün sürecek ve alanında uzman 70'e yakın yerli ve yabancı katılımcının sanayi, enerji, tarım, hayvancılık, turizm, Ar-Ge çalışmaları başta olmak üzere pek çok konuda konuşmalar yapacağı forum, Ege Bölgesi Sanayi Odasında düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, Ege Ekonomik Forum'unun kentin ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, forumun tüm Ege için önemli olacağını belirterek, "Küreselleşmeyi iyi okumak için bu foruma çok önem veriyorum. Teması çok iyi düşünülmüş hem geçmişten ders alan hem anı yakalayabilecek hem de gelecek vizyonu belirleyebilecek bir etkinlik olacak. Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı bu tarihi misyonu üstlenmiş durumdadır." dedi.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, bölgesel kalkınmanın genel kalkınmaya çok büyük etkisi olacağını kaydetti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Türkiye'ye bir silikon vadisi kazandırma amacını taşıyan çalışmaların da forumda ele alınacağını söyledi.

Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil, foruma birçok yabancı konuğun davet edildiğini, bunlardan önemli bir bölümünün bazı siyasi nedenlerden dolayı, seyahatlerini sigorta ettiremedikleri için gelmekten imtina ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA