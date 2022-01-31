Malatya'da merkez yaygın sulaması tamamlandı

MALATYA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 3 bin 770 dekar tarım alanına can suyu olacak Yaygın Sulaması'nın tamamlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ'nin, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunduğu ve sunmaya da devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, toplamda 3 bin 770 dekar tarım alanına can suyu olacak Yaygın Sulaması'nın tamamlandığını ifade etti.

Tüm aşamaları tamamlanan Malatya Merkez Yaygın Barajı ve Sulaması ile 2022 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 5,7 milyon TL katkı sağlamasının hedeflendiğini aktaran Yıldız, "Sulama maksadıyla inşa edilen Malatya Merkez Yaygın Barajı ve Sulamasıyla toplamda 3 bin 770 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması temin edilecek." değerlendirmesinde bulunu.