29 Temmuz Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

29 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete'deki kararlar nelerdi? İşte bu sayıda yayımlanan duyurular ve alınan kararların ayrıntıları...

YASAMA BÖLÜMÜ – KANUNLAR

29 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yeni düzenlemeler yer almaktadır. Sosyal haklar, kamu yönetimi ve ekonomi alanlarına dair önemli kanun değişiklikleri bu bölümde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Kanunların yürürlük tarihleri ve uygulama esasları ilgili maddeleriyle birlikte sunulmuştur.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ – CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan idari kararlar bu bölümde yer almaktadır. Bazı kamu kurumlarının yapısında değişiklikler yapılmış, belirli bölgeler yatırım teşvik kapsamına alınmış ve çeşitli stratejik alanlarda yeni düzenlemelere gidilmiştir.

ATAMA KARARLARI – YENİ GÖREVLENDİRMELER

321046 sayılı Resmî Gazete'de, başta İçişleri, Sağlık, Enerji ve Adalet Bakanlıkları olmak üzere birçok devlet kurumuna üst düzey atamalar gerçekleştirilmiştir. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yapılmış olup, görevlendirilen kişilerin isim listeleri Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

YARGI BÖLÜMÜ – HÂKİM VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda bazı yargı mensuplarının görev yerleri değiştirilmiş, yeni atamalar gerçekleştirilmiş ve çeşitli disiplin işlemleri uygulanmıştır. Yargı camiasındaki bu güncellemeler detaylı şekilde duyurulmuştur.

İLAN BÖLÜMÜ – GÜNLÜK RESMİ İLANLAR

Resmî ilanlar bölümünde mahkeme kararları, icra duyuruları, üniversitelerin akademik personel alım ilanları, kamu ihaleleri ve bazı şirketlerin tasfiye süreçlerine dair bildirimler yer almaktadır. Ayrıca güncel döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler de ilan edilmiştir.

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