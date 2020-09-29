29 Eylül Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAYSarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi Play- Off turunda İskoç ekibi Rangers ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi Play- Off turunda İskoç ekibi Rangers ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇESarı-lacivertiler, sahasında Karagümrük ile yapacağı karşılaşma için çalışma gerçekleştirecek.BEŞİKTAŞSiyah-beyazlı takım günü izinli geçirecek.TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.TAHKİM KURULU VE PFDKTahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.BASKETBOLULEB Avrupa Kupası D Grubu20.00 Frutti Extra Bursaspor - Dolomiti EnergiaVOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi14.00 Sistem9 Yeşilyurt - Aydın Büyükşehir Belediyespor16.30 Beşiktaş - Karayolları17.00 Sarıyer Belediyespor - Nilüfer Belediyespor17.00 Kuzeyboru - Galatasaray HDI Sigorta19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Türk Hava Yolları19.00 Eczacıbaşı VitrA - PTTAVRUPA'DAN FUTBOLŞampiyonlar Ligi Play-Off22.00 Ferençvaroş - Molde22.00 Dinamo Kiev - Gent22.00 Omonia - OlympiakosLaLiga

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı