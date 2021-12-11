27 maçlık serisi son bulan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan itiraf: Yol kazası diyemeyiz
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 27 maçlık yenilmezlik serisi son bulan bordo-mavililerde karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, "Bu yenilgiye yol kazası diyemeyiz. Maç öncesi rakiple ilgili ve Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söyledim. Verileri yukarı doğru çıkan bir takım ve buna göre hazırlandık. Detaylı bir şekilde çalıştık." dedi.
Lider Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisi Antalya'da son buldu. Mücadeleyi 2-1 kaybeden bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:
"Bu yenilgiye yol kazası diyemeyiz. Maç öncesi rakiple ilgili ve Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söyledim. Verileri yukarı doğru çıkan bir takım ve buna göre hazırlandık. Detaylı bir şekilde çalıştık.
Bir kere Antalyaspor'u tebrik ederim, bizden daha fazla istediler. Her detaya çalışmamıza rağmen başaramadık. Bazen kazanamazsın ama kaybetmezsin, kendi kalemize attık. Dalgalı oyunlarımızdan bir tanesiydi. İyi oynarken kaybedersen sıkıntı olabilir. Rakibi tebrik ederim. Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk bugün de 3 puan kaybettik. Bu maçtan neler çıkarabiliriz onlara bakacağız.
Taraftarımızın stadımızı doldurmasını istiyoruz. Kaybetmeyebilirdik, sahanın içinde düzgün yerleşmeyince böyle olabiliyor.
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