27 maçlık serisi son bulan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan itiraf: Yol kazası diyemeyiz

Lider Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisi Antalya'da son buldu. Mücadeleyi 2-1 kaybeden bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"DETAYLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIK"

"Bu yenilgiye yol kazası diyemeyiz. Maç öncesi rakiple ilgili ve Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söyledim. Verileri yukarı doğru çıkan bir takım ve buna göre hazırlandık. Detaylı bir şekilde çalıştık.

"DALGALI OYUNLARIMIZDAN BİR TANESİYDİ"

Bir kere Antalyaspor'u tebrik ederim, bizden daha fazla istediler. Her detaya çalışmamıza rağmen başaramadık. Bazen kazanamazsın ama kaybetmezsin, kendi kalemize attık. Dalgalı oyunlarımızdan bir tanesiydi. İyi oynarken kaybedersen sıkıntı olabilir. Rakibi tebrik ederim. Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk bugün de 3 puan kaybettik. Bu maçtan neler çıkarabiliriz onlara bakacağız.

"SAHANIN İÇİNDE DÜZGÜN YERLEŞMEYİNCE BÖYLE OLABİLİYOR"

Taraftarımızın stadımızı doldurmasını istiyoruz. Kaybetmeyebilirdik, sahanın içinde düzgün yerleşmeyince böyle olabiliyor.

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