26 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi
Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağıTerim kızlarını bir an bile yanından ayırmıyorMerve Terim Çetin: O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizimBuse Terim Bahçekapılı: Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacakMerve ve Buse'ye destek yağdı Milli eskrimci Fatma Zehra Köse: Sorun...
Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağı
Terim kızlarını bir an bile yanından ayırmıyorMerve Terim Çetin: O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizimBuse Terim Bahçekapılı: Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacakMerve ve Buse'ye destek yağdı
Milli eskrimci Fatma Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal"Lütfen sizler de evde kalın"
Görme engelli milli sporculardan "Evde kal" çağrısıTekin Okan Düzgün: Sosyal mesafeyi koruyalımOğuz Akbulut: Çevreniz için evde kalınQHasan Hüseyin Kaçar: Virüsten korunmak için evdeyimHavva Elmalı: Evde kal Türkiye Hüseyin Alkan: Evden çıkma
Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajıFaik Samed Güneş: İyi beslenin, iyi dinlenin Dmitrii Bahov: Dışarı çıkmayın
Milli dartçılar: Evde kal, aktif kal
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA