26 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağıTerim kızlarını bir an bile yanından ayırmıyorMerve Terim Çetin: O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizimBuse Terim Bahçekapılı: Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacakMerve ve Buse'ye destek yağdı Milli eskrimci Fatma Zehra Köse: Sorun...

Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağı Terim kızlarını bir an bile yanından ayırmıyor Merve Terim Çetin: O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizimBuse Terim Bahçekapılı: Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacakMerve ve Buse'ye destek yağdı Merve Terim Çetin: O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizimBuse Terim Bahçekapılı: Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacakMerve ve Buse'ye destek yağdı Milli eskrimci Fatma Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal"Lütfen sizler de evde kalın" Görme engelli milli sporculardan "Evde kal" çağrısıTekin Okan Düzgün: Sosyal mesafeyi koruyalımOğuz Akbulut: Çevreniz için evde kalınQHasan Hüseyin Kaçar: Virüsten korunmak için evdeyimHavva Elmalı: Evde kal Türkiye Hüseyin Alkan: Evden çıkma Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajıFaik Samed Güneş: İyi beslenin, iyi dinlenin Dmitrii Bahov: Dışarı çıkmayın Milli dartçılar: Evde kal, aktif kal

Kaynak: DHA