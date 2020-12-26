26 Aralık Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'leri!

Trabzonspor-Galatasaray maçı, Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendirerek taraftarların ilgi odağı oldu. Önemli maç öncesi Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11'leri merak edilirken Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Süper Lig'in 15. haftasında iki dev karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında çok büyük önem taşıyan maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? İşte, Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11'leri!

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı, Spor Toto Süper Lig maçı kapsamında 26.12.2020 günü Bein Sports 1 kanalında yayınlanacak. Trabzonspor-Galatasaray Maçı 26 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:00 olarak duyuruldu. Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Ligi Maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI'NDA FATİH TERİM VAR MI?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 26 Aralık Cumartesi Trabzonspor - Galatasaray maçında takımının başında maçta olamayacak. Süper Lig 13. haftada deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Fatih Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 maç ceza verildi. Trabzonspor müsabakasında da takımı yönetemeyecek olan Terim yerine yedek kulübesinde yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMLERİ

Oğuz SARVAN (Hakem)

Münir TAKPAK (1. Yardımcı Hakem)

Akif UĞURDUR(2. Yardımcı Hakem)

Bülent UZUN(Dördüncü Hakem)

Bülent YAVUZ(Gözlemci)

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR

Uğurcan

Marlon

Edgar Le

Hugo

Serkan

A.Parmak

Baker

Flavio

Nwakaeme

Ekuban

Djaniny

GALATASARAY

Okan

Saracchi

Donk

Luyindama

Omar

Emre

Taylan

Belhanda

Arda

Feghouli

Diagne