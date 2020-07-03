250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak İngiltere'nin önde gelen restoran gruplarından Causal Dining Group iflas ettiğini duyurdu. Açıklamada, grubun farklı restoran markaları altında hizmet veren bin 250 şubesinden 91'inin kapatılacağı, toplam 6 bin kişiden 1900'ünün ise işten çıkarılacağı ifade edildi.

Café Rouge, Bella Italia, Belgo, Las Iguanas ve Huxleys gibi restoran zincirlerinin sahibi olan Causal Dining Group'tan yapılan açıklamada grubun iflas ettiği bildirildi. Açıklamada, grubun farklı restoran markaları altında hizmet veren bin 250 şubesinden 91'inin kapatılacağı, toplam 6 bin kişiden bin 900'ünün ise işten çıkarılacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada restoranların satışı için görüşmelerin yapıldığı, bu süreçte 150 restoranın faaliyet göstermeye devam etmesinin planlandığı dile getirildi. Öte yandan restoran grubu iflas açıklamadan önce ülke çapında 250 şubede toplam 6 bin kişiye istihdam sağlıyordu.

BAŞKA BİR İNGİLİZ YEMEK ZİNCİRİ DE İFLAS ETTİ

Dün İngiltere'nin ünlü hızlı yemek zincirlerinden olan Byrons da iflas ettiğini, bin 200 kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.

İNGİLTERE'DE SON AYLARDA 612 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Hafta başında bu yana aralarında Arcadia, EasyJet, Airbus, Upper Crust, Accenture, Virgin Money, TM Lewin gibi ülkenin pek çok önemli şirketi yaklaşık 12 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi. İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti.

İngiltere'de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor.

Ülkede son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.