HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak

İngiltere'nin önde gelen restoran gruplarından Causal Dining Group iflas ettiğini duyurdu. Açıklamada, grubun farklı restoran markaları altında hizmet veren bin 250 şubesinden 91'inin kapatılacağı, toplam 6 bin kişiden 1900'ünün ise işten çıkarılacağı ifade edildi.

03.07.2020 20:58 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:43

Café Rouge, Bella Italia, Belgo, Las Iguanas ve Huxleys gibi restoran zincirlerinin sahibi olan Causal Dining Group'tan yapılan açıklamada grubun iflas ettiği bildirildi. Açıklamada, grubun farklı restoran markaları altında hizmet veren bin 250 şubesinden 91'inin kapatılacağı, toplam 6 bin kişiden bin 900'ünün ise işten çıkarılacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada restoranların satışı için görüşmelerin yapıldığı, bu süreçte 150 restoranın faaliyet göstermeye devam etmesinin planlandığı dile getirildi. Öte yandan restoran grubu iflas açıklamadan önce ülke çapında 250 şubede toplam 6 bin kişiye istihdam sağlıyordu.

BAŞKA BİR İNGİLİZ YEMEK ZİNCİRİ DE İFLAS ETTİ

Dün İngiltere'nin ünlü hızlı yemek zincirlerinden olan Byrons da iflas ettiğini, bin 200 kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.

İNGİLTERE'DE SON AYLARDA 612 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Hafta başında bu yana aralarında Arcadia, EasyJet, Airbus, Upper Crust, Accenture, Virgin Money, TM Lewin gibi ülkenin pek çok önemli şirketi yaklaşık 12 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi. İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti.

İngiltere'de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor.

Ülkede son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.

250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak

Manşet

Haberler

Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi Ekonomi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Ekonomi
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Ekonomi
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü Ekonomi
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor Ekonomi
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Ekonomi
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Türkiye'den 'Yeniköy Kasabı' denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı
Türkiye'den "Yeniköy Kasabı" denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Barbaros dizisinden ayrıldı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Barbaros dizisinden ayrıldı
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Saldırıda bulunan avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Saldırıda bulunan avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Esra Albayrak Halife Hafter Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Cenk Eren Ezgi Eyüboğlu Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Malcolm Thomas Hikmet Karaman Ivan Obradovic Zeljko Obradovic
Daha Fazla Tbmm Temmuz Sakarya Patlama
Şu an buradasınız: 250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 21:43:14. #1.14#
title