"250 milyon lira çerez parası" diyen Ali Koç, TFF'ye mesaj gönderdi: Bu daha başlangıç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA AVrupa Ligi kura çekiminin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün, TFF'ye açtığı 250 milyon TL değerindeki tazminat davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koç, "250 milyon lira bizim kaybımız açısından hiçbir şey, çerez parası. Çünkü bizim ciddi anlamda itibarımız zedelendi. Bu daha başlangıç" dedi.