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"25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası"nda ilk günün maçları tamamlandı

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Çankaya Üniversitesi'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen "25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası"nda ilk gün maçları sona erdi.

Çankaya Üniversitesi'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen "25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası"nda ilk gün maçları sona erdi.

Üniversitenin Balgat Yerleşkesi'ndeki Olimpik Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 75-68 yendi.

Günün ikinci maçında ise ev sahibi Çankaya Üniversitesi, Antalya 07 Basketbol'u 79-59 mağlup etti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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Haber: '25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası'nda ilk günün maçları tamamlandı - Haberler Spor
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