24Erzincanspor teknik direktör Mesut Toros ile anlaştı

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - 24Erzincanspor geçen yıl Nazilli Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan, bu sezon Amedspor'u çalıştıran teknik direktör Mesut Toros ile sözleşme imzaladı.

24Erzincanspor'da, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmsında 52 Orduspor'a 3-1'lik skorla yenilmesi üzerine teknik direktör Erman Kılıç istifa etmişti. Kılıç'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Toros getirildi. Toros daha önce Amedspor, Nazilli Belediyespor, Fethiyespor, Karşıyakaspor, Tire 1922 ve Altayspor takımlarını çalıştırdı. 2. Lig takımlarından 24Erzincanspor 9 haftada ligde oynadığı maçlardan yalnızca 1 galibiyet alabildi. 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle 7 puan toplayabilen 24Erzincanspor, lig sıralamasında 17. sırada yer alıyor. - ERZİNCAN

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