24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Öğretmenler Günü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Vehbi Koç'u ziyaret eden AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, eğitim camiasının gününü kutladı.

Milli Eğitim Müdürü Koç ise nezaketlerinden dolayı AK Parti teşkilatına teşekkür etti.

Teşkilat üyeleri daha sonra ilçedeki bazı okulları gezerek görev yapan öğretmenlere çiçek verdi.

Kısaağa, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukları büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, onların iyi bir birey olması için elinden geleni yapan tüm öğretmenlerin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutladıklarını söyledi.