23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli sporculardan bronz madalya
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23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli sporculardan bronz madalya

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli sporculardan bronz madalya
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Çekya'nın Racice şehrinde devam eden 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Ümit Erkekler (BM2) Milli Takımı'ndan Kaan Yılmaz Aydın ve Aydın İnanç Şahin, üçüncülük elde etti.

Çekya'nın Racice şehrinde devam eden 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Ümit Erkekler (BM2) Milli Takımı'ndan Kaan Yılmaz Aydın ve Aydın İnanç Şahin, üçüncülük elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada BLW2 kategorisinde Ebru Akınal ve Nigar Hatun Demiroğlu dördüncü, BLM 4x kategorisinde Samet Kaban, Enes Gök, Şefik Çakmak ve Denizhan Aydın ise beşinci oldu.

Şampiyonanın son günü yarın, BLW 2x kategorisinde Mervenur Uslu ve Elis Özbay madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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