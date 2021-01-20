220 gün sonra sahalara dönen Muslera'ya Arda Turan'dan büyük jest

Arda Turan, Denizlispor maçında kaptanlık pazu bandını 220 gün sonra sahalara dönen kaleci Fernando Muslera'ya vererek büyük bir jest yaptı. Karşılaşma sonrasında bu jeste değinen Muslera, Onun bana böyle bir jest yaparak kaptanlık pazu bandını bana vermesi beni inanılmaz mutlu etti" dedi.

Formasından 7 ay uzak kalan ve 220 gün sonra sahalara dönen Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Yukatel Denizlispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sakatlık sürecini anlatan Muslera, "Çok zor bir 7 ay geçirdim. Hem sakatlık anlamında hem de diğer taraftan annemi kaybettiğim zor bir süreç geçirdim. Bu periyotta ailem hep benim yanımdaydı. Hocam, hocalarımız, takım arkadaşlarım, doktorumuz, staff... Herkes benim yanımdaydı" dedi.

"ARDA, BENİ İNANILMAZ MUTLU ETTİ"

Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın maç öncesi kaptanlık bandını vererek yaptığı jeste de değinen 34 yaşındaki kaleci, "Arda Turan; gerçekten çok büyük bir kaptan, çok değerli bir insan. Galatasaray'ın idolü, efsanesi... Onun bana böyle bir jest yaparak kaptanlık pazu bandını bana vermesi beni inanılmaz mutlu etti. Devamlı tüm takıma destek olan bir kaptan" ifadelerini kullandı.