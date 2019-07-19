22 Yıllık Emeği Tecrübeyle Birleştirerek, Birçok Ülkeye İhracat Yapıyorlar

"TERMİN VE KALİTE"

Plasmat Basım firması genel müdürü Ahmet Aydın "Özellikle bizim dikkat ettiğimiz konuların başında termin yer alıyor. Müşterilerimiz buna çok önem veriyor. İkincisi ise kalite. Faaliyetlerimizde bu ikisine çok önem veriyoruz. Dolayısıyla bu da bizi Türkiye'de sektörde hemen hemen %80'ine hitap eder bir konuma getirdi." diye konuştu.

"23-24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ"

Ahmet Aydın "İşçiliğimizdeyarı makinayla yarı el işiyle olduğu için biraz da kaliteli olmak zorundasınız. Kaliteli olduğu zaman da tercih edilen duruma geliyorsunuz. Şu andaki konumumuzdan memnunuz. Fuardaki amacımız yurtdışı satışlarımızın arttırılması. Avrupa'da bu firmalar ile ilgili tedarikçi konumumuza gelmemiz hedeflerimiz arasında. Biraz daha yolumuz var çünkü 23-24 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunun bir kısmı Kuzey Afrika. Avrupa' da biraz daha istenilen firma olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.