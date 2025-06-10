2025 Temmuz SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı Temmuz 2025'te ne kadar olacak? TÜİK verileri netleşiyor!

Ocak-Mayıs 2025 dönemi enflasyon rakamları netleşirken, "Temmuz 2025 SSK BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı"na ilişkin ilk tahminler de ortaya çıktı. 6 aylık enflasyon farkı, emekli maaşlarına yapılacak zam oranının temelini oluşturacak. Peki, 2025 Temmuz'da SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar…

2025 TEMMUZ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ocak-Mayıs 2025 enflasyonu toplamda %15,10 olarak gerçekleşti. Gözler şimdi Haziran 2025 enflasyon verisine çevrildi. Bu verinin 3 Temmuz 2025'te açıklanması bekleniyor ve açıklamayla birlikte 6 aylık toplam enflasyon farkı da netleşmiş olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2025'TE NE KADAR OLACAK?

Ekonomistlerin beklentisine göre, Haziran enflasyonu %1,77 olarak gerçekleşirse, Temmuz 2025 SSK BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı yaklaşık %17,13 olacak. Bu oran, SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için geçerli olacak.

Ocak 2025'te belirlenen en düşük emekli maaşı 14.469 TL seviyesindeydi. Tahmini %17,13'lük zam ile birlikte bu maaşın yaklaşık 16.947 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Bu zam oranı sadece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini kapsayacak. Memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı bir arada uygulanacak.