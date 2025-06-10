2025 Temmuz SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı Temmuz 2025'te ne kadar olacak? TÜİK verileri netleşiyor!

2025 Temmuz SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı Temmuz 2025'te ne kadar olacak? TÜİK verileri netleşiyor!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği "Temmuz 2025 SSK Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?" sorusu, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Türkiye genelinde emekliler, maaşlarına yapılacak Temmuz zammını dört gözle bekliyor.

Ocak-Mayıs 2025 dönemi enflasyon rakamları netleşirken, "Temmuz 2025 SSK BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı"na ilişkin ilk tahminler de ortaya çıktı. 6 aylık enflasyon farkı, emekli maaşlarına yapılacak zam oranının temelini oluşturacak. Peki, 2025 Temmuz'da SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar…

2025 TEMMUZ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ocak-Mayıs 2025 enflasyonu toplamda %15,10 olarak gerçekleşti. Gözler şimdi Haziran 2025 enflasyon verisine çevrildi. Bu verinin 3 Temmuz 2025'te açıklanması bekleniyor ve açıklamayla birlikte 6 aylık toplam enflasyon farkı da netleşmiş olacak.

2025 Temmuz SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı Temmuz 2025'te ne kadar olacak? TÜİK verileri netleşiyor!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2025'TE NE KADAR OLACAK?

Ekonomistlerin beklentisine göre, Haziran enflasyonu %1,77 olarak gerçekleşirse, Temmuz 2025 SSK BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı yaklaşık %17,13 olacak. Bu oran, SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için geçerli olacak.

Ocak 2025'te belirlenen en düşük emekli maaşı 14.469 TL seviyesindeydi. Tahmini %17,13'lük zam ile birlikte bu maaşın yaklaşık 16.947 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Bu zam oranı sadece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini kapsayacak. Memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı bir arada uygulanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı

Ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Madleen baskınında gözaltına alınan Greta Thunberg dahil 4 kişi İsrail'den sınır dışı edildi

Greta Thunberg dahil 4 aktivist sınır dışı edildi
Ferdi Zeyrek'e veda! Hemşehrileri kent meydanında toplanıyor

Ferdi Zeyrek'e veda! Hemşehrileri kent meydanında toplanıyor
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız

Erdoğan'a seslendi: Üzerinize düşeni yapın, kaya gibi arkanızdayız
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'da kritik süreç: Victor Osimhen son kararını veriyor

Hangi takıma gidecek! Osimhen son kararını veriyor
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir

Süper Lig devine imzayı atması an meselesi
Tesla'da deprem! Musk-Trump kavgası ayrılık getirdi iddiası

Tesla'da deprem! Musk-Trump kavgası ayrılık getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.